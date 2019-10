Retour sur les moyennes mobiles longues Envoyer par e-mail :

En juillet dernier, la BoJ a décidé de poursuivre sa politique accommodante en maintenant son taux principal à -0.1% ainsi que son objectif de rendement à 0% pour les obligations d'état à 10 ans. Dans cet environnement, le Nikkei a effleuré son plus haut annuel mais la tentative a échoué, refroidie par la contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis. Depuis août, les secteurs du textile et des métaux ont montré une certaine faiblesse comme en témoignent les baisses d'Unitika (-25%), Kobe Steel (-17%) et Toho Zinc (-14%). En revanche, Casio signe la plus forte hausse (+35%) après avoir publié des résultats très supérieurs aux attentes. Nomura réalise également une belle performance sur la période (+23%), poussée par le choix de SoftBank qui a sélectionné la banque en tant que chef de file d'une levée de 400 milliards de Yens en août. Graphiquement, en données quotidiennes, le franchissement de la résistance à 21 760 points a subi un échec. En effet, le consensus vendeur s'est retrouvé dominant, repoussant l'indice à contrecourant de sa moyenne mobile à 20 jours. Les acheteurs pourraient se manifester dans une plage de prix située entre 21 050 et 21 200, zone de convergence des moyennes mobiles à 50 et 100 jours. Seule une rupture des 21 050 fragiliserait davantage la configuration.

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.