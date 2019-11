Un mois exceptionnel Envoyer par e-mail :

Les valeurs japonaises ont connu l'un de leur meilleur mois, avec une hausse de 9%. La détente sur le commerce international a directement impacté les valeurs japonaises. Les gagnants de cette séquence mensuelle le prouvent. Kawasaki Kisen Kaisha, le prestataire de transports maritimes rebondit de 35% ainsi que l’industriel Mitsui Mining, spécialiste des métaux non ferreux (+37%). En marge de ces mouvements conjoncturels, le laboratoire Eisai se valorise de 39% sur les espoirs de commercialiser un médicament contre la maladie d’Alzheimer. Graphiquement, en données journalières, l’extension se prolonge. Le franchissement des 22100 points a généré un fort consensus acheteur pour rallier les 23 330 points. Le mouvement se veut violent et fait rentrer l'indice en mode suracheté.

Par conséquent, la premiere résistance à 23 470 points devrait freiner les ardeurs des acheteurs. En fonction de la puissance du mouvement, la deuxième cible à 24 270 points constituerait l’objectif final du cycle actuel, niveau qui correspond au plus haut d’octobre2018.

La phase reste passionnante et seul un retour sous les 22 100 points neutraliserait la configuration actuelle. Cela laisse de la marge.

