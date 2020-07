Les valeurs technologiques mises en orbite

Je vais radoter en abordant une fois de plus la thématique de la macroéconomie, puisque c’est cette dernière qui drive les marchés financiers depuis quelques séances, faute d’actualités financières conséquentes sur les sociétés. Le redressement des statistiques économiques fait capituler les « baissiers » en bourse, ou du moins leur stabilisation. Explication.

En plus du redressement de l’ISM non-manufacturier, nous avons eu droit hier à la publication des ventes au détail du mois de mai en zone euro. Celles-ci ont progressé de 17.8% par rapport au mois d’avril, un « record » depuis l’enregistrement de ces données en 1999. Il est évident que ce pseudo-record est surtout lié à un effet de base puisqu’en changeant de lecture, les ventes au détail ont baissé de 5.1% en glissement annuel, par rapport à mai 2019. Dans tous les cas, le consensus tablait sur une baisse des ventes au détail de 7.5% en glissement annuel. Autrement dit, les éternels optimistes constatent une hausse record de la consommation, là où les plus pessimistes relèvent une conjoncture moins terrible que prévu. Par conséquent, le bilan demeure positif et l’état d’esprit euphorique des marchés s’y prête bien après tout.

Toujours sur les ventes au détail, je fais un aparté qui me servira de transition pour parler des géants de la Tech US. Ce n’est pas surprenant mais c’est toujours utile de se rappeler que les ventes en ligne sont le seul sous-secteur du commerce de détail de la zone euro qui n'a pas connu de baisse pendant le confinement. Le numérique ne connaît pas la crise, la question demeure donc de savoir jusqu’à quel multiple de valorisation les investisseurs acceptent-ils d’acheter les valeurs technologiques ?

L’exemple de Tesla est probablement le plus révélateur. Le groupe californien devance Toyota et devient la première capitalisation du secteur automobile. L’ascension du groupe d’Elon Musk est fulgurante sur les dernières séances (lundi +5.17%, mardi +6.98%, mercredi +3.69%, jeudi +7.95% et hier +13.48%) portant sa capitalisation boursière à 254 milliards de dollars. Tesla n’envoie donc pas que des voitures dans l’espace, sa valorisation aussi. D'ailleurs, Tesla s'est lancé dans la production de... shorts, une blague de bonne guerre pour ses détracteurs. Le prix affiché est de 69.420 USD, un prix qui fait référence au tweet d'Elon Musk lorsqu'il souhaitait retirer Tesla de la cote à 420 USD. Je vous ai glissé le lien de la boutique officielle si vous ne savez pas quoi offrir pour un anniversaire.