Lumentum, fournisseur d'Apple, abaisse ses prévisions, chute du titre

Le Nikkei est l’indice incontournable de la Bourse de Tokyo, fondé le 16 mai 1949 par la société Dow Jones et sur le même modèle que l’indice américain éponyme. Il regroupe les actions des 225 plus fortes capitalisations boursières sur le marché japonais, et il est renouvelé tous les ans. Depuis 1950 c’est le journal d’affaire Nihon Keizai Shimbun qui le calcule.