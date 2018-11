En phase de rattrapage Envoyer par e-mail :

Sur les cinq derniers jours, certaines valeurs ont tiré leur épingle du jeu, notamment le secteur de la distribution et fabrication de produits alimentaires (Nichirei Corp +19%, Meiji Holdings +14.8%), mais aussi la santé (Sumitomo Dainippon Pharma +14.9) et la production de matériaux de construction (Taiheiyo Cement Corp + 13.8%). En queue de peloton, on retrouve une valeur industrielle (Mitsui E&S holdings -11%).



Graphiquement, l’indice japonais demeure en phase de reprise technique, depuis son récent point bas à 21150 points en clôture. La première cible haussière est fixée vers 23000 points, résistance majeure dont le franchissement ouvrirait la voie aux plus hauts annuels.

