2018, le plus mauvais cru en sept ans pour l'Asie

31 décembre (Reuters) - Les Bourses asiatiques ont fini 2018 avec des rendements négatifs exprimés en dollars, plombées par les tensions commerciales et le ralentissement de la croissance des profits.

L'indice large Asie-Pacifique (hors Japon) de MSCI a chuté de 16% cette année, sa plus forte baisse depuis 2011.

Les valeurs chinoises ont accusé la plus mauvaise performance de la région, avec un recul de quelque 29% en dollars, suivies par les Bourses du Pakistan et de la Corée du Sud.

Les Bourses néo-zélandaise et indienne ont limité les dégâts avec des reculs respectifs d'environ 1% et 5% en valeur dollar, et elles ont été les seules à finir en hausse en devises locales, avec un gain annuel d'environ 5%.

A Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 12,1%, sa première perte annuelle depuis 2011, mettant un terme à sa plus longue série de hausses annuelles depuis la fin des années 1980.

La forte baisse de 2018 a rendu les actions asiatiques meilleur marché, ce qui pourrait encourager des achats à bon compte au début de la nouvelle année, disent des analystes.

Les actions sud-coréennes sont les moins chères de la région avec un ratio prix/résultats (PER) estimé de 8,8, suivies par les chinoises avec un multiple de 9,9, selon les données de Refinitiv.

