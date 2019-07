Agenda economique du mercredi 24 juillet

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / juillet - 09h15 Indices PMI flash manufacturier et services / juillet TOKYO : - Indice PMI manufacturier Nikkei-Markit flash / juillet BERLIN : - 09h30 Indices PMI Markit flash / juillet LONDRES : - 10h00 Indices PMI Markit flash zone euro / juillet FRANCFORT : - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / juin WASHINGTON : - 16h00 Ventes de logements neufs / juin SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse, résultats du S1 (sauf mention) : - Groupe PSA - 06h30 Seb - 07h00 Dassault Systèmes - 07h00 Nexans - Interparfums / CA du T2 Après Bourse, résultats du S1 (sauf mention) : - LVMH - Klépierre - Valeo - Vallourec - Mercialys - Elis - TF1 - Technicolor - Eramet - Worldline - Albioma - Ipsos - Alten / CA du T2 - TechnipFMC FRANCFORT : - Deutsche Bank / résultats du T2 - Daimler / résultats du T2 - Deutsche Börse / résultats du T2 LONDRES : - GlaxoSmithKline / résultats du T2 NEW YORK : - Boeing / résultats du T2 (avant Bourse) - Caterpillar / résultats du T2 (avant Bourse) - Ford / résultats du T2 - Facebook / résultats du T2 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

