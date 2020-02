Marchés actions



Lonza Group



A l'image de son indice de référence en hausse presque perpétuelle, Lonza Group accumule déjà 18% depuis le début d'année et se positionne en tête des hausses du SMI.

Le groupe, localisé à Bale, figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques.



Déjà largement sollicitée en 2019, l'action gagne ainsi plus de 50% sur un an glissant. La croissance des marges constitue un des atouts de l'entreprise historique suisse, créée il y a 120 ans. Pesant à ce jour 31 milliards de dollars, elle ne représente pourtant que 2.7%, en termes de pondération indicielle.



Les résultats annuels sont convaincants, avec une croissance des ventes de 6.8% et une marge opérationnelle de 27.4%. Le moteur de cette performance provient du segment Pharma Biotech et Nutrition (80% du CA), avec une hausse de 11% des ventes pour une marge d'Ebitda à 32.9%. Ses niveaux de valorisation (37x les BNA escomptés de 2020) s'expliquent par son taux de croissance et par sa profitabilité, en parallèle à une forte réduction de son endettement. Les investisseurs saluent largement ces bons critères fondamentaux.



Progression du titre Lonza Group