Japon-Déclin de l'activité manufacturière à un plus bas en 3 mois - PMI

TOKYO, 1er juillet (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier au Japon s'est contractée en juin à son niveau le plus bas en trois mois, sous l'effet du ralentissement de la demande dans un contexte de conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, montrent les résultats publiés lundi de l'enquête réalisée par Markit/Nikkei auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI a reculé en lecture définitive à 49,3 en données corrigées des variations saisonnières, contre 49,8 en mai et 49,5 en version "flash".

Il s'agit de son niveau le plus bas depuis mars dernier, et sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité pour un deuxième mois consécutif.

L'indice des nouvelles commandes à l'exportation a chuté à son niveau le plus bas depuis janvier dernier, à 46,1, soulignant l'impact des tensions commerciales mondiales sur l'économie nippone qui dépend des exportations. (Daniel Leussink; Jean Terzian pour le service français)