Japon-Des taux encore plus négatifs sont une option-Kuroda

par Daniel Leussink

TOKYO, 6 septembre (Reuters) - Un abaissement des taux directeurs en territoire encore plus négatif figure parmi les options de politique monétaire, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ).

Baisser les taux "plus avant en territoire négatif est toujours une option", a déclaré Haruhiko Kuroda dans un entretien au quotidien des affaires Nikkei.

Il a ajouté qu'alors que l'économie japonaise conservait sa dynamique lui permettant d'atteindre l'objectif d'inflation de 2% de la BoJ, les risques entourant l'économie mondiale s'étaient accrus.

"Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, comme de combiner différents outils ou de les renforcer", a-t-il ajouté en référence à ce que la BoJ pourrait décider si elle devait à nouveau assouplir sa politique monétaire.

Haruhiko Kuroda a aussi souligné que la BoJ devait prendre en compte les conséquences que tout changement de politique pourrait avoir sur le système bancaire japonais et les fonctions du marché financier.

Les assureurs-vie et les fonds de pension ont vu le rendement de leurs investissements fortement diminuer du fait de la chute des taux à long terme, ce qui peut affecter la confiance des consommateurs, a dit le gouverneur.

Il a ajouté que les rendements sur les obligations d'Etat japonaises à très long terme, avec des maturités de 20 ou 30 ans, avaient "un peu trop baissé".

Les investisseurs s'attendent à un nouvel assouplissement de la politique monétaire japonaise dès ce mois-ci en réponse à une appréciation indésirable du yen liés aux anticipations d'assouplissement par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne.

La prochaine réunion de politique monétaire de la BoJ, prévue les 18 et 19 septembre, interviendra peu après celles de la BCE (12 septembre) et de la Réserve fédérale (17 et 18 septembre). (Marc Joanny pour le service français, édité par Juliette Rouillon)