Japon: l'inflation a encore freiné en mars, à 0,4%

Tokyo (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation au Japon (hors produits frais) a ralenti en mars pour un deuxième mois d'affilée en s'établissant à 0,4% sur un an, selon des données publiées vendredi par le ministère des Affaires intérieures.

Après 0,6% en février, le taux d'inflation de mars est conforme aux prévisions du consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg.

En excluant également l'énergie, l'inflation se serait fixée à 0,6% en mars, alors que les prix du pétrole ont plongé en raison de la pandémie de coronavirus.

L'inflation au Japon devrait continuer de ralentir jusqu'à redevenir négative dans les prochains mois en raison de la crise économique majeure provoquée par le Covid-19, selon les économistes.

Le Fonds monétaire international (FMI) a prédit une contraction de 5,2% du Produit intérieur brut (PIB) japonais en 2020, la plus forte depuis 11 ans.

Dans un tel contexte, l'objectif de la Banque du Japon (BoJ) de tendre vers une inflation de 2% à moyen terme, ce qui relevait déjà de la gageure avant la crise, devrait voler en éclats.

D'ailleurs la BoJ pare actuellement au plus pressé: stabiliser les marchés financiers via des rachats d'actifs colossaux, afin d'inciter in fine les institutions financières à prêter aux entreprises et aux ménages.

La Banque du Japon a décidé jeudi de tenir sa prochaine réunion de politique monétaire sur un seul jour, lundi prochain, au lieu de deux jours habituellement, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19.

Sans abaisser davantage son taux directeur, déjà négatif (-0,1%), la BoJ envisagerait de ne plus fixer de plafond annuel à ses rachats d'obligations publiques japonaises, et de doubler ses objectifs de rachats de titres de créances d'entreprises de court et long terme, selon le quotidien économique Nikkei.

