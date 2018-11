Japon: la consommation des ménages rechute de 1,6% en septembre sur un an

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon a rechuté de 1,6% en septembre sur un an, après avoir pourtant enregistré un net rebond de 2,8% en août, selon des statistiques publiées mardi par le gouvernement.

Les économistes interrogés par le quotidien Nikkei s'attendaient à une prolongation de l'orientation positive du mois précédent, des espoirs plus que déçus car septembre a subi les effets de plusieurs catastrophes naturelles.

Le repli de septembre vient encore démontrer à quel point il est difficile pour le gouvernement et la Banque du Japon (BoJ) de mener une politique qui donne des effets positifs durables.

Les autorités ont toutes les peines du monde à trouver la bonne recette pour atteindre leur but, six ans après le lancement de la politique "abenomics": faire en sorte que les ménages consomment plus en ayant des salaires meilleurs émanant d'entreprises qui encaissent davantage, ce que le Premier ministre, Shinzo Abe, appelle "cycle vertueux".

Lundi, le gouverneur de la banque centrale, Haruhiko Kuroda, a reconnu être encore au milieu du gué.

Il a jugé nécessaire de poursuivre l'assouplissement monétaire, mais pas de manière aussi massive que ces cinq dernières années.

"Le Japon n'est plus dans une situation où la mise en oeuvre résolue d'une politique de grande ampleur apparaît comme la solution la plus appropriée, comme c'était le cas avant", a déclaré M. Kuroda dans un discours à Nagoya (centre).

"Les bénéfices des entreprises ont atteint des niveaux record, le marché de l'emploi s'est amélioré de manière significative. Les prix ont augmenté de manière constante comparé à il y a cinq ans, quand l'économie souffrait de déflation", a-t-il poursuivi.

L'inflation au Japon a enregistré une nouvelle accélération en septembre, à 1,0%, arrivant ainsi à la moitié de l'objectif de 2% de la banque centrale nippone.

M. Kuroda a cependant admis que la réalisation de cette cible prenait "du temps", et qu'il était donc "nécessaire de continuer avec persévérance une puissante politique d'assouplissement monétaire, tout en en évaluant les effets positifs et négatifs de manière équilibrée".

afp/jh