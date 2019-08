L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 09H00 GMT (24/08)

DE L'AMAZONIE À L'IRAN, UN SOMMET G7 SUR DES BRAISES

BIARRITZ - Le sommet du G7 s'ouvre ce samedi pour trois jours à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) où les dirigeants des pays conviés s'apprêtent à débattre des sujets les plus sensibles du moment, sans grand espoir de combler le gouffre qui les sépare sur l'Iran, le climat ou le Brexit.

Un dossier a fait son apparition in extremis à l'ordre du jour: le sort de l'Amazonie, en proie à de violents incendies qui ont ravivé les inquiétudes de la communauté internationale et déclenché une passe d'armes à distance entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien Jair Bolsonaro.

Le président français ouvrira le bal en faisant, seul, une allocution télévisée à 13h00 afin de présenter les "enjeux" du rendez-vous des chefs d'Etat et de gouvernement du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada).

Au-delà de l'Amazonie, les sujets de discussions - et de désaccords - ne manquent pas : climat, Iran, tensions dans le détroit d'Ormuz, migrations, Brexit, situation à Hong Kong, au Cachemire, taxation des géants du numérique, guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Pour tenter d'éviter un scénario "à la Malbaie" - la volte-face américaine de dernière minute au G7 du Canada de juin 2018 -, la France a renoncé au communiqué final tout en laissant la porte ouverte à de possibles publications sur certains dossiers.

La marge de manoeuvre française s'annonce étroite, notamment entre un Donald Trump toujours jugé imprévisible et un Boris Johnson concentré sur le Brexit au moment de faire ses premiers pas parmi ses pairs.

TAXE GAFA-TRUMP MENACE DE REPRÉSAILLES LES VINS FRANÇAIS

WASHINGTON - Donald Trump a répété avant de se rendre à Biarritz qu'il envisageait d'imposer des droits de douane sur les vins français en guise de représailles à la "taxe Gafa" votée en juillet par le Parlement à Paris.

Le texte adopté début juillet à Paris prévoit qu'une taxe de 3% sur les revenus s'appliquera rétroactivement au 1er janvier 2019 aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires sur leurs activités numériques d'au moins 750 millions d'euros au niveau mondial et de plus de 25 millions d'euros sur le sol français.

Avant même l'adoption de cette taxe sur les géants du numérique ("Gafa"), Donald Trump avait ordonné l'ouverture d'une enquête par les services du représentant américain au Commerce, une procédure pouvant déboucher sur la mise en place de droits de douane ou d'autres mesures de rétorsion commerciales.

HEURTS ENTRE FORCES DE L'ORDRE ET OPPOSANTS AU G7

BIARRITZ - Quatre policiers ont été légèrement blessés vendredi et 17 personnes ont été interpellées à Hendaye lors de heurts entre forces de l'ordre et opposants au sommet du G7, a fait savoir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Les échauffourées ont eu lieu notamment dans un campement de manifestants installé à 30 kilomètres environ de Biarritz, où le sommet se tient de samedi à lundi.

AMAZONIE

DES DISCUSSIONS POUR DES "MESURES CONCRÈTES" AU G7

BIARRITZ - Emmanuel Macron espère mobiliser ses collègues du G7 pour prendre des initiatives concrètes, notamment financières, en faveur de l'Amazonie, confrontée à une déforestation accélérée et à des incendies massifs.

Dans un entretien diffusé sur le site d'informations Konbini, le chef de l'Etat rappelle que la Guyane française jouxte la forêt amazonienne. Au G7, a-t-il expliqué, "on va essayer d'une part de mobiliser tout le monde pour lever des financements, pour reboiser le plus vite possible".

Plus tôt dans la journée, une source diplomatique française avait fait savoir que les conseillers diplomatiques du G7 oeuvraient en faveur d'"initiatives concrètes".

BOLSONARO ENVOIE L'ARMÉE POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES

BRASILIA - Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré vendredi avoir décidé de déployer l'armée pour lutter contre les incendies qui ravagent la forêt amazonienne.

Après avoir d'abord considéré les incendies comme étant naturels, puis avoir accusé des organisations non gouvernementales (ONG) de les avoir allumées, le président d'extrême droite avait organisé vendredi une réunion interministérielle pour envisager les mesures à prendre.

COMMERCE

LA CHINE RIPOSTE AUX USA, TRUMP DURCIT LES TAXES AMÉRICAINES

WASHINGTON/PEKIN - Donald Trump a décidé vendredi de relever encore de cinq points de pourcentage les droits de douane sur 550 milliards de dollars de produits chinois importés, marquant une nouvelle escalade dans le conflit commercial qui oppose les Etats-Unis et la Chine.

Le président américain, qui a appelé les entreprises américaines à quitter la Chine, a fait cette déclaration quelques heures après que Pékin a annoncé des mesures de rétorsion face aux droits de douane américains qui toucheront quelque 300 milliards de produits chinois jusque-là non taxés.

A compter du 1er octobre, a dit Trump, les Etats-Unis feront passer de 25% à 30% leurs droits de douane sur un mondant de 250 milliards de dollars de produits chinois. Parallèlement, les taxes prévues sur les 300 milliards de dollars restants de produits chinois augmenteront de 10% à 15%.

Les mesures annoncées auparavant par Pékin étaient présentées comme la riposte à la taxation de quelque 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires prévue en deux étapes par Washington, au 1er septembre et 15 décembre.

LA CORÉE DU NORD A EFFECTUÉ DE NOUVEAUX TIRS DE MISSILES

SEOUL - La Corée du Nord a procédé samedi depuis sa côte est au tir de deux projectiles, a rapporté à Séoul l'armée sud-coréenne citée par l'agence Yonhap, tandis que les gardes-côtes japonais ont indiqué avoir détecté le lancement de ce qu'ils considèrent être des missiles balistiques.

Pyongyang a multiplié depuis le 25 juillet les essais de missiles, disant afficher son mécontentement à l'égard des manoeuvres militaires conjointes organisées ce mois-ci par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Ces tests à répétition compliquent les tentatives de relancer les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

HONG KONG-GAZ LACRYMOGÈNES POUR DISPERSER UNE MANIFESTATION

HONG KONG - La police de Hong Kong a eu recours aux gaz lacrymogènes samedi pour disperser une nouvelle manifestation contre les autorités du territoire semi-autonome chinois.

La manifestation avait lieu dans le quartier industriel de Kwun Tong dans la partie est de la péninsule de Kowloon.

La dernière utilisation des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre remonte à une dizaine de jours.

Les manifestations à Hong Kong, qui visent à défendre les libertés dans l'ex-colonie britannique face au pouvoir communiste chinois de Pékin, durent depuis près de trois mois.

TUNISIE-UN CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE ARRÊTÉ POUR FRAUDE FISCALE

TUNIS - Un des candidats à l'élection présidentielle en Tunisie, l'homme d'affaires Nabil Karoui, a été interpellé vendredi sur des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, a rapporté la station de radio Mosaïque FM.

Nabil Karoui, 56 ans, est l'un des principaux candidats à l'élection prévue le 15 septembre. Son parti, Au coeur de la Tunisie, estime que son arrestation est une manoeuvre pour l'éliminer de la course.

La commission électorale tunisienne a approuvé 26 candidatures pour le scrutin organisé avec deux mois d'avance sur le calendrier prévu en raison du décès du chef de l'Etat, Beji Caïd Essebsi, le 25 juillet dernier à l'âge de 92 ans.