PMI-L'activité manufacturière a accéléré en novembre au Japon

TOKYO, 3 décembre (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier au Japon a progressé en novembre à son rythme le plus lent depuis plus d'un an, montrent les résultats de l'enquête Markit/Nikkei réalisée auprès des directeurs des achats publiés lundi.

L'indice Markit/Nikkei définitif s'est établi à 52,2 le mois dernier en données corrigées des variations saisonnières, un niveau légèrement supérieur à celui de l'estimation flash (51,8), après 52,9 en octobre.

Il est pour le 27e mois consécutif au-dessus de la barre de 50 qui sépare contraction et expansion, mais à son niveau le plus bas depuis août 2017, où l'indice s'élevait à 52,2.

Le sous-indice des nouvelles commandes s'établit lui à 50,9 en novembre, soit plus que les 49,6 en première lecture, après 52,6 le mois précédent. (Stanley White; Arthur Connan pour le service français)