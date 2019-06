Résumé des principales informations économiques du vendredi 21 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CRYPTODEVISES: L'arrivée à Genève de Libra, l'association qui gérera la nouvelle cryptomonnaie de Facebook, constitue un défi pour les organisations internationales, les pouvoirs publics et les banques tout en offrant de belles opportunités, estime le conseiller d'Etat Pierre Maudet. Le "ministre" genevois de l'économie insiste sur la nécessité d'accompagner la "révolution blockchain" plutôt que de la subir.

ACTIONS: La fin proche des actions au porteur, décidée sous la pression internationale, n'aura que peu de conséquences pour les sociétés suisses. Ces titres spécifiques resteront en effet autorisés pour les sociétés cotées en Bourse ou émises sous forme de titres intermédiés. Les Chambres fédérales ont bouclé mercredi une réforme qui répond à la pression internationale en faveur de la transparence. Le projet doit permettre à la Suisse de réussir le prochain examen du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.

ALIMENTATION: Orior a affirmé que les effets de la peste porcine qui sévit en Chine étaient "minimes" pour le traiteur industriel zurichois. Les prix de la viande porcine suisse étant très élevés en comparaison européenne, le groupe n'est pas touché par l'exportation de ses produits de base vers l'Empire du Milieu. "La viande porcine suisse n'est pas affectée par les achats compensatoires de la Chine et par la hausse des prix qui en découle", a assuré Orior dans un communiqué.

CONJONCTURE: La balance des transactions courantes de la Banque nationale suisse (BNS) a affiché pendant les trois premiers mois de l'année un excédent de 17,2 milliards de francs suisses, contre 16,8 milliards un an plus tôt. Les recettes ont totalisé 147 milliards de francs suisses et les dépenses 130 milliards. Les échanges de services ont présenté un excédent de recettes plus élevé - grâce notamment aux revenus issus des droits de licence - et les revenus secondaires un excédent de dépenses plus important, alors que les soldes enregistrés pour les échanges de marchandises et les revenus primaires sont restés quasiment stables en rythme annuel, signale l'institut d'émission dans un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Les métiers relevant l'administratif et du commercial seront les plus menacés par la prochaine vague de numérisation, selon les orateurs invités à la 20e journée annuelle des entreprises de Lancy consacrées aux métiers du futur. La Suisse apparaît bien armée en vue de la prochaine vague de numérisation. Sous l'effet de l'automatisation, les emplois non qualifiés ne seront plus les seuls à disparaitre à l'avenir. Le professeur d'économie Giovanni Ferro Luzzi cite la menace pesant sur les emplois administratifs et commerciaux.

ASSURANCES: Helvetia a racheté la société zurichoise Helvetic Warranty, spécialisée dans les polices d'assurances pour appareils électriques et électroniques. L'assureur saint-gallois travaille en partenariat avec cette entreprise depuis 2016, indique-t-il. Le prix de vente n'est pas divulgué. Les assurances de Helvetic Warranty sont contractées directement au point de vente des appareils concernés, précise le communiqué. La société basée à Dietlikon règle environ 20'000 sinistres par année. Elle continuera à déployer ses activités de manière indépendante.

BANQUES: La Banque cantonale de Thurgovie (TKB) envisage son retour dans l'actionnariat de la Banque nationale suisse (BNS). Après avoir cédé en 2017 ses 450 titres dans l'institut d'émission, veut en acquérir ces prochains temps, a indiqué à AWP une porte-parole de l'établissement de Suisse orientale, confirmant une information publiée dans la Handelszeitung. Les intentions de la TKB ont été dévoilées suite à la réponse du gouvernement thurgovien à une question du député au Grand Conseil Urs Martin (UDC), lequel était intervenu après que l'établissement cantonal ait vendu ses parts dans la BNS. "La Banque cantonale de Thurgovie a procédé à un nouvel examen de la situation et décidé dans la foulée d'acquérir à nouveau des actions de la BNS ces prochains temps", a répondu l'exécutif du canton de Suisse orientale.

TRANSPORT: A peine trois semaines après son lancement, Lymo a déjà interrompu son service. Le comparateur de courses genevois n'est plus disponible depuis début juin. Un retour est prévu pour juillet, le temps de régler quelques soucis, techniques notamment. Dans la guerre que se livrent à Genève taxis et des entreprises VTC (voiture de tourisme avec chauffeur) comme Uber ou Kapten, Lymo a lancé son service le 10 mai en se profilant comme un acteur à part, local de surcroît. Son application mobile est un comparateur de courses qui ambitionne de concilier deux acteurs apparemment irréconciliables.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le discounter Denner a nommé Michael Metzger au poste de chef des ventes au 1er septembre, a annoncé la filiale du géant orange. Dans l'intervalle, le directeur général Mario Irminger assurera l'intérim. M. Metzger accédera également à la direction de la société. Il a occupé plusieurs postes à responsabilités chez les concurrents Aldi et Lidl en Suisse "et a grandement contribué au développement des deux discounters allemands dans ce pays", a précisé Denner dans un communiqué.

RESTAURATION: L'aéroport de Zurich s'apprête à accueillir la première sandwicherie "Pret a Manger" du groupe britannique Pret en Suisse. L'inauguration est prévue le 3 juillet, indique l'exploitant aéroportuaire dans un communiqué. Le site devrait accueillir quatre points de vente franchisés. Le partenaire est la société SSP Schweiz.

INSPECTION ET CERTIFICATION: Le groupe SGS a conclu avec la société marocaine TDM Aerospace un accord de partenariat portant sur des services de certification et de test. Dans le cadre de l'accord, le spécialiste de l'inspection de marchandises intégrera ses services dans les processus de production de TDM. SGS assurera l'exploitation de la cellule de test radiographique et non destructive dans le "Lean Manufacturing System" de TDM à Casablanca, précise la multinationale genevoise dans un communiqué. Les contours financiers de cette collaboration sont restés confidentiels.

TENSION DANS LE GOLFE: Les compagnies aériennes KLM, Qantas, Singapore Airlines et Malaysia Airlines ont décidé d'éviter le détroit d'Ormuz, situé dans la zone où l'Iran a abattu un drone militaire américain, ont-elles fait savoir. Swiss évalue la situation. La compagnie Swiss évalue la situation avec les autres compagnies du groupe Lufthansa, a-t-elle indiqué. Elle devrait prendre une décision encore ce vendredi.

CONJONCTURE: La croissance de l'activité privée dans la zone euro a progressé en juin, atteignant son niveau le plus haut en 7 mois, mais "est restée faible", selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit. L'indice mensuel s'affiche à 52,1 points en juin, contre 51,8 en mai. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation (hors produits frais) au Japon ont augmenté de 0,8% en mai sur un an, moins qu'en avril, s'éloignant ainsi légèrement de la cible de 2% visée par les autorités depuis des années, en vain. Certes, c'est le 29e mois de hausse d'affilée en comparaison annuelle et c'est mieux que ne le prévoyaient les spécialistes interrogés par le groupe économique Nikkei (ils tablaient sur +0,7%), mais cette inflation reste bloquée au-dessous de 1%.

MÉTAUX PRÉCIEUX: L'once d'or a passé le seuil de 1400 dollars, un plus haut en près de six ans, cette valeur refuge profitant d'un billet vert plus faible, d'inquiétudes sur la santé de l'économie et de tensions géopolitiques. Le prix de l'or a bondi d'environ 10% en juin et une once cotait 1411 dollars lors des échanges asiatiques vendredi, son plus haut depuis septembre 2013.

CRYPTODEVISES: Facebook va devoir surmonter la méfiance des régulateurs du monde entier pour espérer faire adopter son projet de cryptomonnaie Libra par les consommateurs, notamment en Inde où une frange de la population manque d'accès bancaire. Le projet dévoilé mardi par le géant américain des nouvelles technologies, et prévu pour 2020, a fait froncer les sourcils des autorités.

AUTOMOBILE: L'assemblée générale des actionnaires de Mitsubishi Motors a voté la fin du mandat d'administrateur de Carlos Ghosn, actant officiellement une destitution qui existait déjà dans les faits. Quelques jours après l'arrestation du plus grand patron mondial de l'automobile en novembre à Tokyo, le conseil d'administration de Mitsubishi Motors lui avait supprimé son poste de président, mais il restait encore administrateur en titre jusqu'à ce que l'AG se prononce.

awp