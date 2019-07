Résumé des principales informations économiques du vendredi 5 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MONNAIES VIRTUELLES: L'annonce par Facebook de la création de sa propre monnaie baptisée Libra a fait couler beaucoup d'encre. Toutefois, ce moyen de paiement n'a pas grand-chose à voir avec une cryptodevise. Les entreprises concernées y voient plutôt un modèle antagoniste du bitcoin et de ses succédanés. En cas de succès, le consortium regroupé autour du projet de Facebook a de bonnes chances de changer le visage du trafic de paiement international. En s'entourant de prestataires financiers de renom comme Visa, Mastercard et PayPal, le géant de Palo Alto peut compter sur leur vaste connaissance des réseaux de paiement et de leur infrastructure.

ALIMENTATION: Le groupe Nestlé Waters, propriétaire des usines d'embouteillage à Vittel et Contrexéville (Vosges), a présenté aux salariés un plan de réorganisation des sites. Ce dernier prévoit notamment une centaine de départs non remplacés d'ici à 2022. Le plan de transformation, baptisé "Vosges 2022", présenté fin juin aux salariés, s'articule autour de trois axes, selon la direction: l'évolution des outils et l'innovation; une nouvelle organisation avec des perspectives d'évolution et de formation; des aménagements de fin de carrière.

ALIMENTATION: Nestlé transfère ses activités de glaces en Israël à sa co-entreprise Froneri formée avec le britannique R&R. A l'issue de la transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, Froneri combinera désormais les activités de Nestlé en Europe, l'ensemble du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Froneri a accepté le principe d'acquisition de l'israélien Noga Ice Cream, propriété de Nestlé à 100%, selon les termes d'un communiqué. La co-entreprise a confirmé que l'équipe de direction de Noga Ice Cream restera en place.

AÉRONAUTIQUE: Pilatus veut contester la décision du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de suspendre ses activités en Arabie saoudite et dans les Emirats arabes unis. L'entreprise affirme n'avoir failli à aucune de ses obligations. Dans un communiqué, Pilatus a annoncé son intention de porter l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Un recours devant le TAF n'engendre pas automatiquement un effet suspensif, mais l'entreprise va le demander dans un deuxième recours, a indiqué à Keystone-ATS Oscar Schwenk, président du conseil d'administration de Pilatus.

LUXE: La plateforme de vente en ligne d'articles de luxe Yoox Net-a-porter, propriété de Richemont, va lancer en juillet "Extremely Important People (EIP) Privé", une offre numérique de pièces de haute-joaillerie. Un élargissement aux montres et à l'horlogerie masculines est prévue d'ici la fin de l'année. La plateforme EIP Privé rassemble, dans un premier temps, les maisons traditionnellement hors-ligne Bayco, Boehmer et Bassenge et Giampiero Bodino ainsi que les Suisses Piaget, Boghossian et Nadia Morgenthaler, a dévoilé Yoox Net-a-porter dans un communiqué.

CONJONCTURE: Le déficit commercial de la France s'est replié à 3,3 milliards d'euros en mai (près de 3,7 milliards de francs suisses), son niveau le plus bas depuis décembre 2017, grâce notamment aux exportations militaires qui ont atteint leur niveau le plus élevé des 15 dernières années, ont indiqué les douanes. Le déficit s'est réduit de 1,6 milliard d'euros par rapport au mois d'avril "sous l'effet du dynamisme des exportations de matériel militaire, de produits de la construction aéronautique et de produits pharmaceutiques", ont précisé les Douanes.

INFORMATIQUE: L'exploitant du réseau de métro de Hong Kong a mis en cause le groupe français Thales après une collision entre deux trains en mars, estimant qu'une défaillance d'un logiciel était à l'origine de l'accident. Le 18 mars, deux trains sans passagers s'étaient percutés à un croisement dans une importante station du réseau à l'occasion du test d'un nouveau système de signalisation. Un conducteur avait été blessé et un train avait déraillé.

AUTOMOBILE: Le patron du constructeur automobile allemand BMW, Harald Krüger, sous pression pour rattraper le retard du groupe sur la voiture électrique, quittera son poste au plus tard fin avril 2020. En poste depuis 2015, M Krüger renoncera à solliciter un nouveau mandat. M. Krüger "a informé le conseil de surveillance qu'il ne compte pas renouveler son contrat" qui court jusqu'à fin avril de l'année prochaine, et l'instance se réunira donc le 18 juillet pour "s'occuper de la succession", a indiqué le groupe établi à Munich. Harald Krüger, 53 ans, a pris en mai 2015 la tête du constructeur haut de gamme et était depuis quelque temps sous le feu des critiques internes pour avoir tardé à prendre la mesure de la révolution électrique.

AUTOMOBILE: Le fabricant de voitures de luxe britannique Jaguar Land Rover a annoncé qu'il allait fabriquer des véhicules électriques au Royaume-Uni, une bonne nouvelle pour l'industrie automobile britannique en proie aux incertitudes concernant le Brexit. L'usine de Castle Bromwich (centre de l'Angleterre) sera reconvertie pour accueillir la fabrication des nouveaux modèles, en commençant par la nouvelle Jaguar XJ électrique, a expliqué JLR dans un communiqué. C'est sur ce site qu'étaient assemblés jusqu'à présent les modèles essence et diesel de la Jaguar XJ, qui ne seront plus produits désormais.

CONJONCTURE: La consommation des ménages au Japon a augmenté de 4,0% en mai sur un an, son sixième mois positif d'affilée, probablement portée par une vague d'achats avant un relèvement de la TVA nippone, selon des statistiques publiées par le ministère des Affaires intérieures. Il s'agit de la progression la plus forte enregistrée au moins depuis le début de cette année, atteignant un niveau bien meilleur que les prévisions des économistes interrogés par le groupe d'information économique Nikkei: ils attendaient en moyenne +1,5%.

INFORMATIQUE: Le géant sud-coréen Samsung Electronics, plus grand fabricant mondial de puces et de smartphones, a annoncé s'attendre à une chute de 56% de son résultat opérationnel au deuxième trimestre sur un an. Pour la période d'avril à juin, le résultat opérationnel devrait tomber à 6500 milliards de wons (5,5 milliards de francs suisses), contre 14'870 milliards de wons au cours des mêmes mois de 2018, a indiqué le groupe dans un bref communiqué.

