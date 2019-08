Résumé des principales informations économiques du vendredi 9 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EMPLOI: Le taux de chômage en Suisse est demeuré inchangé au mois de juillet, restant à des niveaux historiquement faibles. Le nombre de sans-emploi chez les jeunes a très légèrement augmenté, tandis qu'il s'est à peine amenuisé chez les plus de 50 ans. Le taux de chômage est resté figé à 2,1% pendant le mois sous revue, un niveau historiquement bas depuis novembre 2001, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Au total, 97'578 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement (+356).

BANQUES: La Banque cantonale bernoise (BCBE) a augmenté ses recettes et la rentabilité au premier semestre. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction affiche la prudence et mise sur un résultat au moins stable. Le produit d'exploitation total a progressé de 5,3% à 221,7 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, tandis que les charges d'exploitation ont été réduites de 1% à 125,2 millions.

DEUX-ROUES: Parmi les rares constructeurs de motos proposant des modèles équipés d'une propulsion électrique, Zero Motorcycles occupe une place particulière avec une part de marché en Suisse d'environ un quart dans ce segment. Présente sur le territoire helvétique depuis 2010, la marque californienne entend y doubler son réseau. Zero Motorcycles dispose actuellement de sept revendeurs répartis dans toute la Suisse. "Nous tablons sur un réseau d'une quinzaine de concessionnaires d'ici deux à trois ans", a confié à AWP Riza Aydin, responsable commercial du constructeur pour le marché européen. Il n'a cependant pas souhaité s'épancher sur ses objectifs en termes de ventes.

CONJONCTURE: Les prix à la production se sont inscrits en baisse le mois dernier en Chine pour la première fois depuis trois ans, un nouveau signe inquiétant pour la deuxième économie mondiale en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis. L'indice des prix sortie d'usine est tombé en juillet à -0,3% sur un an. L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, s'est de son côté inscrit en hausse de 2,8% sur un an, au plus haut depuis 17 mois.

Conjoncture: Le Japon, troisième économie mondiale, a affiché une croissance plus forte prévu au deuxième trimestre, grâce notamment au dynamisme de la consommation des ménages, selon des données préliminaires publiées vendredi par le gouvernement. Le produit intérieur brut (PIB) a gagné 0,4% sur trois mois, alors que les économistes sondés par le quotidien économique Nikkei tablaient en moyenne sur à peine 0,1%.

MARCHÉS: Le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie se tendait nettement vendredi matin, peu après l'ouverture du marché obligataire européen, pénalisé par la crise surprise au sein de la coalition gouvernementale italienne. Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement italien et chef de la Ligue (extrême droite), a réclamé jeudi des élections anticipées, faisant éclater la coalition populiste et provoquant la colère de son allié du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et du chef de gouvernement Giuseppe Conte.

TÉLÉCOMS: Le géant chinois des télécoms Huawei, menacé de perdre son accès à Android du fait des sanctions américaines, a présenté vendredi un nouveau système d'exploitation qui doit équiper ses téléphones portables. Le système, baptisé "HarmonyOS", a été présenté par le directeur exécutif, Richard Yu, lors d'une conférence du groupe à Dongguan (sud de la Chine). "Nous voulons apporter davantage d'harmonie dans le monde", a-t-il commenté, alors que Huawei est placé sur une liste noire par les Etats-Unis, qui le soupçonnent d'espionnage au profit de Pékin.

PHARMA: Le numéro un mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk, a relevé vendredi ses prévisions pour 2019 en dépit d'une baisse de son bénéfice net de 7%. Le bénéfice est passé sous la barre des 10 milliards de couronnes à 9,59 milliards (1,4 milliard de francs suisses), tandis que le chiffre d'affaires du groupe a progressé de près de 10% au cours du dernier trimestre à 30 milliards de couronnes.

BALANCE COMMERCIALE: L'Allemagne a enregistré en juin un excédent commercial de 18,1 milliards d'euros (19,7 milliards de francs suisses), en léger recul par rapport à mai, en raison d'un repli des exportations doublé d'une hausse des importation. Après une série d'indicateurs industriels inquiétants, "ces données rendent plus probable une contraction du produit intérieur brut du deuxième trimestre", qui sera dévoilé mercredi prochain, estime Carsten Brzeski, économiste chez ING.

BANQUES: La Malaisie a annoncé vendredi des poursuites judiciaires contre 17 actuels ou anciens directeurs de trois filiales de Goldman Sachs, dans le cadre du vaste scandale autour du fonds souverain malaisien 1MDB. Le pillage de milliards de dollars du fonds 1MDB censé contribuer au développement économique de la Malaisie a débouché sur un vaste scandale, de multiples enquêtes judiciaires, et a contribué à la chute de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, inculpé de corruption.

