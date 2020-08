Seven & i Holdings rachète les stations-service américaines Speedway

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais des supérettes de proximité Seven & i Holdings (7-Eleven) a annoncé lundi un accord pour acquérir la chaîne américaine de stations-service Speedway pour 21 milliards de dollars, la plus grande acquisition de son histoire.

Seven & i Holdings va mettre la main sur environ 3.900 boutiques Speedway, jusqu'à présent propriété de l'américain Marathon Petroleum. Cela va porter à environ 14.000 le nombre de supérettes du groupe japonais dans la zone Amérique du Nord, selon un communiqué.

"Cette acquisition est la plus grande de l'histoire de notre entreprise et va nous permettre de continuer à croître et à diversifier notre présence aux Etats-Unis, particulièrement dans le Midwest et sur la côte Est", a commenté Joe DePinto, PDG de la branche américaine de 7-Eleven, cité dans le communiqué.

Cette transaction était toutefois très mal accueillie lundi à la Bourse de Tokyo, du fait de son prix jugé élevé par les investisseurs comparé à un excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 1,5 milliard de dollars par an pour Speedway.

Le moment choisi pour signer cette transaction paraissait aussi risqué aux yeux des investisseurs, alors que la pandémie de coronavirus continue de faire rage aux Etats-Unis et risque de ralentir sérieusement la reprise économique dans le pays.

Vers 00H25 GMT l'action Seven & i Holdings chutait ainsi de 7,2% à 2.975 yens à la Bourse de Tokyo, alors que l'indice Nikkei était en nette hausse (+1,24%).

7-Eleven prévoit d'atteindre entre 475 et 575 millions de dollars de synergies à partir de la troisième année après la finalisation de son acquisition de Speedway, ainsi que trois milliards de dollars de déductions fiscales et cinq milliards de dollars de recettes liées à des contrats de cessions-bail.

La transaction devrait être bouclée au premier trimestre 2021, selon le communiqué.

afp/al