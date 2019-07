TrackInsight: Forte volatilité pour les actions japonaises

Ce Jeudi 18 Juillet, les ETFs liés aux valeurs japonaises ont enregistré de lourdes pertes à hauteur de -1,93% en moyenne, suite à la sortie des chiffres des exportations plus faibles qu’attendus. Le principal indice japonais, le Nikkei 225, a perdu 1,97% sur la journée. Cependant, bien que les données ne soient pas encore disponibles sur TrackInsight, nous avons noté un rebond important des indices actions Japonais ce vendredi, effaçant ainsi les pertes de la veille. Le Nikkei 225 illustre parfaitement ce rebond, lui qui a repris 2% sur la journée. Cette performance est lié à la déclaration d’un officiel de la Réserve Fédérale Américaine, qui a ouvert la porte à un assouplissement de la politique monétaire plus important que prévu. Depuis le début de l’année, les valeurs japonaises sont en hausse de +7,32% (en date de jeudi) mais restent en territoire négatif sur un an, à -4,29% en moyenne. 209 ETFs répliquent 93 indices liés aux valeurs japonaises, et ils regroupent $344 milliards d’actifs sous gestion.

