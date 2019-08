USA et Japon ont fixé le cadre d'un accord commercial - presse

TOKYO, 24 août (Reuters) - Les Etats-Unis et le Japon se sont entendus sur les contours d'un accord commercial, rapporte samedi le journal japonais Nikkei, indiquant que Tokyo a fait des concessions sur son secteur agricole mais que Washington semblait dans l'immédiat n'avoir rien cédé à propos du secteur automobile.

D'après Nikkei, qui ne cite aucune source, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le ministre japonais de l'Economie Toshimitsu Motegi sont parvenus à un accord vendredi à Washington au terme de trois jours de discussions.

Le résultat des pourparlers entre les négociateurs des deux camps devrait être annoncé lors de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe dimanche en marge du sommet du G7 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), indique le journal.

Peu avant la publication de cet article, Toshimitsu Motegi avait dit à des journalistes à Washington que Robert Lighthizer et lui avaient effectué de "grands progrès".

Le ministre japonais avait précisé qu'il s'agissait très certainement des dernières discussions au niveau ministériel et que celles-ci seraient suivies de réunions de travail à moindre niveau pour continuer de travailler sur des détails.

Selon Nikkei, le Japon va abaisser les droits de douane prélevés sur les importations de boeuf et porc américains à des niveaux identiques à ceux appliqués aux membres du Partenariat transpacifique (TPP). Donald Trump avait retiré en 2017 les Etats-Unis de cet accord négocié par son prédécesseur Barack Obama et qui établissait une zone de libre-échange entre des pays d'Amérique et d'Asie.

Washington ne compte pas modifier pour le moment les tarifs douaniers de 2,5% qu'il impose sur les automobiles importées du Japon comme le demande Tokyo, écrit le journal, indiquant que la question fera l'objet de discussions à part.

Des sources ont déclaré par le passé à Reuters que les deux pays pourraient signer un accord commercial en septembre, mois durant lequel Trump et Abe ont notamment prévu de s'entretenir en marge de l'assemblée générale des Nations unies, à New York.

Trump est mécontent du déficit commercial des Etats-Unis avec le Japon, qui s'élevait à près de 68 milliards de dollars (60 milliards d'euros environ) en 2018 dont près des deux tiers provenant des exportations de voitures. Il a menacé de taxer à 25% les importations d'automobiles japonaises. (Kaori Kaneko, avec David Lawder et Andrea Shalal à Washington; Jean Terzian pour le service français)