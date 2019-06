Nilfisk Holding A/S : les objectifs sont hors de portée 0 26/06/2019 | 10:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires er trimestre, la société spécialisée dans les équipements professionnel d'entretien (aspirateurs, nettoyeurs haute pression…) a subi un ralentissement sur ses marchés, explique le management. La division professionnelle ne devrait pas générer de croissance sur l'exercice alors qu'elle aurait dû afficher 3% au moins. La division grande consommation est encore plus affectée, avec une baisse de revenus attendue entre 10 et 15%. Le groupe devrait voir ses ventes baisser d'environ 1% en 2019, là où une hausse de 2% était visée. La marge d'Ebitda ajustée s'en ressentira avec un niveau de 11 à 11,5% envisagé, contre "plus de 12%" jusqu'ici.

La réduction des objectifs financiers du danois Nilfisk fait plonger son titre de 13% à Copenhague en séance, dans des volumes conséquents. L'action se négocie 174 DKK contre 200 DKK la veille. Depuis l'annonce des résultats du 1trimestre, la société spécialisée dans les équipements professionnel d'entretien (aspirateurs, nettoyeurs haute pression…) a subi un ralentissement sur ses marchés, explique le management. La division professionnelle ne devrait pas générer de croissance sur l'exercice alors qu'elle aurait dû afficher 3% au moins. La division grande consommation est encore plus affectée, avec une baisse de revenus attendue entre 10 et 15%. Le groupe devrait voir ses ventes baisser d'environ 1% en 2019, là où une hausse de 2% était visée. La marge d'Ebitda ajustée s'en ressentira avec un niveau de 11 à 11,5% envisagé, contre "plus de 12%" jusqu'ici.

Pour ne rien arranger, les objectifs de moyen terme ont eux aussi été révisés. L'objectif de croissance organique de 3 à 5% et de marge d'Ebitda ajustée de 13,2 à 15,2% en 2021 est donc décalé. "Le ralentissement que nous avons subi au second trimestre dans le segment industriel sur nos marchés clefs, comme l'Allemagne et la Scandinavie, n'avait pas été anticipé", explique le CEO Hans Henrik Lund, qui e veut prudent sur le reste de l'année, sans remettre en cause le potentiel de long terme de l'entreprise.





Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NILFISK HOLDING A/S 10:57 NILFISK HOLDING A/S : les objectifs sont hors de portée 10/05 NILFISK HOLDING A/S : publication des résultats trimestriels