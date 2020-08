Nintendo : Dopé par le succès de la Switch et d'Animal Crossing, le bénéfice de Nintendo s'envole

Nintendo a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation trimestriel largement supérieur aux attentes et en progression de 428%, sous l'effet des solides ventes de sa console Switch et du succès de son jeu "Animal Crossing: New Horizons", qui a connu comme l'ensemble du secteur des jeux vidéos une demande accrue sur fond de confinement dans de nombreux pays à travers le monde.

Sur les trois mois à fin juin, le bénéfice opérationnel du concepteur et éditeur japonais de jeux vidéo s'est établi à 144,7 milliards de yens (environ 1,5 milliard d'euros), alors que les analystes interrogés par Refinitiv SmartEstimate l'attendaient en moyenne à 71 milliards de yens.

Alors que la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a ébranlé de nombreux secteurs d'activité, Nintendo a largement tiré son épingle du jeu, le confinement ayant accentué la demande pour ses titres, dont Animal Crossing, qui s'est écoulé à 10,6 millions d'unités pendant la période avril-juin, premier trimestre de son exercice fiscal décalé.

Au total, les ventes de ce jeu s'élèvent désormais à 22,4 millions d'unités.

Au cours du trimestre écoulé, Nintendo a par ailleurs vendu 5,7 d'exemplaires de ses consoles Switch, dont trois millions de sa console hybride Switch (portable mais pouvant aussi être connectée à un téléviseur) et 2,6 millions d'exemplaires de sa console portable Switch Lite, lancée en septembre dernier.

Le groupe basé à Tokyo a confirmé ses prévisions de ventes de Switch pour l'ensemble de l'exercice à 19 millions d'unités.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait déjà prévenu que la hausse d'activité liée à la crise sanitaire serait temporaire.

(Sam Nussey; version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)