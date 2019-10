Nintendo: recul du bénéfice net semestriel

Tokyo (awp/afp) - Le pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo a annoncé jeudi un recul de 4% de son bénéfice net au 1er semestre 2019/20, des effets de changes ayant masqué un bond de ses ventes grâce aux consoles et jeux Switch.

Son bénéfice net pour les mois d'avril à septembre derniers est tombé à 62 milliards de yens (563 millions de francs suisses), pour un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 444 milliards de yens (+14,2%) sur la période.

Son gain d'exploitation a certes grimpé de 53% à 94 milliards de yens, mais le groupe a dû défalquer 20 milliards à cause des variations défavorables des cours des devises, selon un communiqué.

Nintendo, qui a lancé à partir de septembre la commercialisation d'un nouveau modèle de sa console Switch, la Switch Lite, exclusivement portable, plus légère et compacte, a maintenu ses prévisions annuelles inchangées.

Pour des raisons saisonnières, les premiers mois de l'année comptable ne sont jamais les meilleurs pour Nintendo, mais l'extension de la logithèque pour Switch a donné un bel élan à ses ventes à l'approche de la période des fêtes de Noël et de la mise sur le marché de jeux très attendus, dont des nouveaux Pokemon en novembre.

La gamme Switch, qui s'est aussi enrichie d'une mouture dotée d'une meilleure batterie, est la seule véritable source de revenus de Nintendo dont les consoles de poche DS ne se vendent quasiment plus.

Durant les six mois analysés, Nintendo a écoulé 6,93 millions de Switch tous types confondus (+37% sur un an) et 58,49 millions de jeux dédiés à cette machine, soit 39% de plus qu'un an plus tôt.

L'indéboulonnable Mario a continué de faire un carton: le titre Super Mario Maker 2 s'est arraché à 3,93 millions d'unités après sa sortie en juin et un nouveau Zelda a séduit pas moins de 3,13 millions de joueurs dès sa commercialisation en septembre.

La contribution des services en ligne pour Switch augmente aussi, les revenus correspondants ayant bondi de 83% sur un an à 72 milliards de yens.

L'exploitation des personnages vedettes de Nintendo dans des jeux sur smartphone (Mario Kart récemment) ou autres produits dérivés rapporte également de plus en plus.

Nintendo, qui encaisse les trois quarts de son chiffre d'affaires à l'étranger, est néanmoins du fait de cette exposition hors du Japon très souvent heurté ou au contraire dopé par les changements de valeur du yen face au dollar ou à l'euro.

Malgré cette déconvenue des changes, Nintendo a maintenu ses prévisions annuelles: le groupe escompte toujours vendre 18 millions de consoles Switch et 125 millions de jeux sur l'ensemble de l'exercice qui sera clos en mars 2020.

Le bénéfice net annuel devrait s'établir à 180 milliards de yens (-7% sur un an), pour un chiffre d'affaires de 1.250 milliards de yens (+4%).

afp/jh