Tokyo en fragile hausse en matinée

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en petite hausse mercredi en matinée, les investisseurs hésitant entre espoir et prudence quant à une éventuelle fin prochaine du pic de la pandémie de coronavirus en Europe et aux Etats-Unis.

Vers 01H50 GMT l'indice vedette Nikkei prenait 0,4% à 19.026,32 points, après une incursion dans le rouge en début de séance, tandis que l'indice élargi Topix gagnait 0,6% à 1.411,61 points.

Wall Street aussi avait joué aux montagnes russes la veille, pour clôturer légèrement dans le rouge.

Les investisseurs au Japon se montraient en revanche indifférents à l'état d'urgence désormais déclaré pour sept régions du pays afin d'enrayer la pandémie de Covid-19.

Ce dispositif sans confinement obligatoire et reposant essentiellement sur la bonne volonté de la population avait en effet été largement anticipé par les investisseurs, d'autant qu'il a été tempéré par l'annonce d'un énorme plan d'aide à l'économie de 108.000 milliards de yens (915 milliards d'euros), largement supérieur aux attentes.

Du côté des valeurs

Les secteurs de la santé et de distribution d'électricité et de gaz tiraient l'indice Nikkei vers le haut en matinée, tandis qu'à l'inverse les valeurs pétrolières et les télécoms étaient dans le rouge.

NINTENDO VICTIME DE SON SUCCÈS: l'action Nintendo perdait 0,43% à 43.000 yens. Le groupe a annoncé sur Twitter qu'il suspendait ses livraisons au Japon de ses consoles Switch et Switch Lite cette semaine et qu'il annoncerait ultérieurement ses projets de livraison pour la semaine prochaine.

Selon le quotidien Nikkei, le groupe est coincé entre une demande pour ses consoles qui a augmenté dans l'archipel avec la pandémie et des difficultés d'approvisionnement auprès de ses sous-traitants en Chine et au Vietnam.

TOYOTA SE MET AUX RESPIRATEURS: si sa production dans le monde est presque totalement à l'arrêt, le géant automobile Toyota a initié la fabrication de masques et prévoit de mettre à disposition son outil industriel pour fabriquer des respirateurs artificiels nécessaires au Japon en cas d'accélération de la pandémie. Le titre gagnait 0,64% à 6.661 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,78 yens vers 01H40 GMT contre 108,76 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était en légère progression face à l'euro, qui s'échangeait pour 118,27 yens contre 118,46 yens la veille.

La monnaie européenne reculait pour sa part face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0872 dollar contre 1,0892 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché pétrolier repartait fortement à la hausse mercredi en Asie, à l'approche d'une réunion très attendue jeudi des pays producteurs, pour éventuellement mettre fin à la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Vers 01H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI s'appréciait de 6,05% à 25,06 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 3,11% à 32,86 dollars.

els/etb/cn