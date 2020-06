Les fabricants de flacons se préparent au vaccin du COVID-19

par Ludwig Burger et Matthias Blamont

Les fabricants de médicaments mettent en garde contre une éventuelle pénurie de flacons destinés à la mise en bouteille des futurs vaccins contre le COVID-19 mais leur précipitation à sécuriser des stocks pourrait aggraver la situation, ont signalé certains grands fabricants d'équipement médical.

Tandis que des milliers de personnes succombent chaque jour au nouveau coronavirus, l'industrie pharmaceutique s'active à produire des vaccins, Pfizer, AstraZeneca et GAVI (Alliance Globale pour les Vaccins et l'Immunisation) en tête.

Cette production de vaccins en masse pour freiner au plus vite la propagation du coronavirus dans le monde génère toutefois de nombreuses inquiétudes quant à la gestion des approvisionnements en flacons.

Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca, Richard Hatchett, directeur général de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), et Thomas Cueni, directeur général de la Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques (IFPMA), ont tous trois estimé qu'il n'y aurait peut-être pas assez de flacons en verre disponibles pour une campagne mondiale de vaccination.

Leader dans la fabrication de verres spéciaux pour la mise en flacon des médicaments, Schott AG affirme avoir rejeté les demandes de réservation déposées par des entreprises pharmaceutiques majeures portant sur 800 millions à 1 milliard de flacons en verre contenant 5 à 10 doses de vaccin.

Le PDG de Schott AG, Frank Heinricht, a expliqué qu'il ne souhaitait engager aucune ressource avant de savoir précisément quels vaccins seront efficaces.

"Nous devons laisser la porte ouverte aux travaux qui porteront finalement leurs fruits. Nous refusons d'être dépeints dans la presse comme ceux qui n'ont pas été capables d'emballer le meilleur des vaccins", a t-il déclaré à Reuters.

Franck Heinricht reconnaît que la prudence dont son entreprise fait preuve peut avoir accru les craintes relatives à une potentielle pénurie de flacons dans les mois à venir. Mais il s'est dit convaincu que les fabricants de flacons et seringues pourront relever le défi.

COUP D'ACCÉLÉRATEUR

SGD Pharma, qui compte parmi les plus grands fabricants mondiaux de verre de type moulé pour l'industrie pharmaceutique, a soutenu qu'il avait un devoir de santé publique et ferait tout pour éviter une pénurie de flacons en verre.

Il estime que la demande supplémentaire en flacons occasionnée par la pandémie de coronavirus ne devrait pas dépasser les 3% des volumes annuels sous-jacents.

"Nous faisons confiance à nos clients, que nous connaissons depuis de longues années, pour ne pas prendre de positions 'spéculatives'. Si, malgré tout, cela devait arriver, nous privilégierions la réputation de SGD et sa mission à un avantage de trésorerie", a assuré le directeur général de l'entreprise française, Christophe Nicoli.

Concurrent de Schott AG sur le marché des tubes en verre borosilicate, aux côtés des autres fabricants Nippon Electric Glass et Nipro, Corning Inc a remporté cette semaine un financement de 204 millions de dollars pour accélérer la production de ses flacons et traitements du COVID-19. La veille, le gouvernement américain avait octroyé 143 millions de dollars à SiO2 Materials Science pour stimuler la production de ses flacons et seringues.

Le PDG de Schott AG, dont le fondateur Otto Schott a inventé le verre borosilicaté résistant dans les années 1890, indique que l'industrie pharmaceutique fournit environ 50 milliards de contenants médicaux en verre borosilicate par an, dont 15 à 20 milliards de flacons.

Schott AG et ses pairs devraient pouvoir produire un milliard de flacons supplémentaires pour participer à la campagne de vaccination mondiale, a-t-il certifié.

"Le jour où un vaccin sera sur le point d'être approuvé, nous serons prêts, et je suis convaincu que non seulement nous, mais aussi nos concurrents, serons en mesure d'assurer toutes les livraisons", a-t-il ajouté.

(Avec la contribution d'Edward Taylor; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)