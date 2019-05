Le Maire pose ses conditions à une fusion Renault-Fiat

On a les ministres qu'on mérite.

Celui là est un nul, on le savait, c'est confirmé.

Diriger une entreprise et ne pas pouvoir prendre de décision sur les investissements, ya bien qu'un fonctionnaire politicien pour le croire.

C'est pour cela qu'il y a 1,5 million de fonctionnaires en sureffectif, que le budget du pays a les yeux plus gros que les recettes et que nous sommes endettés à hauteur d'1 année de création de richesses.