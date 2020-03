Coronavirus: Reprise partielle de l'activité à Wuhan, en Chine

Cette décision survient au lendemain de la visite du président Xi Jinping dans la ville, une première depuis l'apparition de l'épidémie.

La ville de 11 millions d'habitants était paralysée depuis janvier mais le président chinois considère désormais que les efforts entrepris pour éradiquer l'épidémie commencent à porter leurs fruits. Le virus a infecté 80.778 personnes en Chine et tué 3.158, selon le dernier bilan en date.

Dans une note, le gouvernement provincial du Hubei indique avoir autorisé la reprise à Wuhan de différents secteurs comme les transports publics, l'approvisionnement en fournitures médicales et la production de produits de première nécessité.

Ailleurs en Chine, les autorités ont également assoupli les mesures de restrictions.

Près de 10% de la production automobile en Chine est réalisée à Wuhan, une ville qui concentre également des centaines d'équipementiers du secteur.

Un peu partout en Chine, la production revient progressivement à la normale. Selon Françoise Huang, économiste chez Euler Hermes, elle devrait être complètement rétablie d'ici fin avril.

REPRISE PROGRESSIVE DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE

Mercredi, le constructeur automobile japonais Nissan, partenaire de Renault, a annoncé son intention de reprendre partiellement la production dans deux usines chinoises, dont une à Hubei.

Renault et son partenaire Dongfeng pourraient reprendre leur activité de production automobile à Wuhan, en Chine, le 16 mars selon une autorisation provisoire des autorités du Hubei, a indiqué mardi à Reuters une porte-parole du constructeur automobile français.

Un porte-parole de PSA a déclaré de son côté que le groupe devrait redémarrer ses usines autour du 20 mars afin que cette reprise se déroule dans de bonnes conditions avec le maximum d'effectifs.

Le japonais Honda a pour sa part annoncé le retour au travail de certains salariés dans son usine de Wuhan et la reprise progressive de la production ce mercredi.

Le gouvernement provincial du Hubei va cependant maintenir les mesures de restrictions sur les transports à Wuhan et les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

Selon le dernier bilan de la Commission nationale de la santé sur la propagation du virus, 24 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés dans tout le pays mardi, dont dix concernant des personnes en provenance de l'étranger.

Dans la province du Hubei, le nombre de nouvelles infections tend à se stabiliser, avec seulement 13 nouveaux cas, un chiffre en baisse pour le sixième jour consécutif.

A Pékin, six nouveaux cas ont été enregistrés et ils concernent des personnes en provenance d'Italie et des Etats-Unis. A Shanghai, deux cas d'infections importées ont été confirmés. La province du Shandong et la province du Gansu ont pour leur part recensées un cas chacun.

