Japon: les ventes de véhicules neufs en recul en mars, Nissan en berne

Tokyo (awp/afp) - Les ventes de véhicules neufs au Japon (hors mini-voitures) ont fléchi de 4,7% en mars, retombant après deux mois de modeste hausse, sur fond de morosité du marché dans un archipel en déclin démographique.

Le mois dernier, 417.373 véhicules (voitures, camions, bus) de plus de 660 cm3 ont été écoulés, contre 438.084 un an plus tôt, selon des chiffres publiés lundi par l'association de concessionnaires automobiles.

Dans le détail de ces statistiques, qui comptabilisent uniquement les marques japonaises, Nissan, partenaire du constructeur français Renault, a accusé une chute de plus de 18%.

Son image a été entachée par l'affaire Carlos Ghosn, arrêté et détenu pendant plus de 100 jours au Japon pour des malversations financières présumées. A la suite de l'arrestation de son ancien patron, Nissan, dont la gouvernance a été mise en cause, a été inculpé par la justice japonaise.

Le groupe nippon doit en outre se remettre d'un scandale lié à la découverte d'irrégularités dans les contrôles de véhicules menés au sein des usines du pays.

Son allié Mitsubishi Motors a lui aussi subi un déclin de ses ventes (-7,9%), tout comme Honda (-6,1%) ou Mazda (-18,7%). Le champion japonais du secteur, Toyota, s'en sort mieux (-0,4%).

Les ventes de mini-voitures (moins de 660 cm3) ont elles aussi connu un mois de mars peu faste: elles ont reculé de 2,5% à 223.438 unités, a fait savoir séparément un autre organisme du secteur. Elles avaient modérément augmenté en janvier et février.

Ces petites automobiles sont en général prisées des Japonais pour leur coût très inférieur à celui des voitures classiques.

Au total en mars, tous gabarits et types confondus, les livraisons de véhicules neufs ont baissé de 3,97% à 640.811 unités, après une progression de 1,2% en février.

afp/al