La détention de Carlos Ghosn au Japon pas prolongée

Données financières (JPY) CA 2019 11 746 Mrd EBIT 2019 - Résultat net 2019 525 Mrd Dette 2019 6 573 Mrd Rendement 2019 6,15% PER 2019 6,83 PER 2020 6,27 VE / CA 2019 0,89x VE / CA 2020 0,87x Capitalisation 3 889 Mrd Graphique NISSAN MOTOR CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NISSAN MOTOR CO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 1 107 JPY Ecart / Objectif Moyen 20% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hiroto Saikawa Vice Chairman, President & Chief Executive Officer Hiroshi Karube Chief Financial Officer Takao Asami Senior Managing Executive Officer & Head-Research Anthony Thomas Chief Information Officer & Corporate VP Carlos Ghosn Bichara Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NISSAN MOTOR CO LTD -18.45% 34 744 TOYOTA MOTOR CORP -7.37% 196 728 VOLKSWAGEN -11.76% 83 157 DAIMLER -33.30% 57 392 BAYERISCHE MOTOREN WERKE -15.41% 54 460 GENERAL MOTORS CORPORATION -14.78% 49 258