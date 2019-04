Nissan : Carlos Ghosn va présenter sa version des faits

03/04/2019 | 09:35

Ancien patron de Renault, Nissan, Mitsubishi et de 'l'Alliance' formée par ces constructeurs automobiles français et japonais, Carlos Ghosn présentera le 11 avril sa version de l'histoire qui a provoqué sa chute.



C'est ce que vient d'annoncer M. Ghosn sur son compte Twitter récemment créé et authentifié, en anglais et en japonais : 'je me prépare à dire la vérité sur ce qui se passe', a-t-il indiqué, en annonçant la tenue d'une conférence de presse.





