Nissan : Makoto Uchida est nommé Directeur général

08/10/2019 | 14:22

Le groupe annonce la nomination de Makoto Uchida au poste de Directeur général de Nissan.



Le conseil a également nommé Ashwani Gupta, chef de l'exploitation actuel de Mitsubishi Motors Corporation, au poste de directeur exécutif et de chef de l'exploitation de Nissan.



Le premier vice-président de Nissan, Jun Seki, a été nommé également au poste de directeur de l'exploitation.



Les nominations doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020.



Le président du conseil d'administration, Yasushi Kimura, a déclaré : ' Le comité de Nissan a dirigé le processus de nomination et a évalué les candidats de manière approfondie, conformément à la nouvelle structure de gouvernance mise en place en juin. Nous espérons que Uchida se concentrera immédiatement sur la reprise des activités et la revitalisera.'



