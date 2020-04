Nissan Motor Co., Ltd. : Nissan cherche 4,6 Mds$ de financements

Comme d'autres constructeurs automobiles, Nissan Motor a été durement touché, car la pandémie décime la demande et perturbe la production, mais le constructeur japonais est plus vulnérable que les autres. Même avant l'épidémie, il était déjà fortement touché par une baisse de rentabilité après des décennies d'expansion agressive et le scandale entourant Carlos Ghosn.

Nissan demande ce financement pour franchir l'écueil. Les sources ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. Un représentant de Nissan n'était pas immédiatement disponible pour faire des commentaires. Le Nikkei business daily a rapporté précédemment que Nissan cherche à obtenir la ligne d'engagement de Mizuho Financial et de deux autres grands groupes bancaires commerciaux, ainsi que de la Banque de développement du Japon.