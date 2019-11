Nissan Motor : abaisse ses prévisions annuelles après un repli de 55% de son résultat net au T2

TOKYO (Agefi-Dow Jones)--Nissan Motor, le partenaire d'alliance de Renault, a abaissé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net pour l'exercice en cours et annoncé un recul de 55% de son bénéfice net au deuxième trimestre.

Le constructeur automobile japonais a revu à la baisse ses prévisions annuelles en citant une faible demande, y compris aux Etats-Unis. Le groupe table désormais sur une baisse de 8,4% de son chiffre d'affaires, alors qu'il prévoyait auparavant un repli de 2,4%, et s'attend à ce que son bénéfice net recule de 66%, alors qu'il visait auparavant un repli de 47%.

Le bénéfice net s'est établi à 58,99 milliards de yens (490 millions d'euros) au cours du trimestre clos le 30 septembre. Les analystes interrogés par FacSet tablaient sur 30,57 milliards de yens. Au premier semestre, le bénéfice net a chuté de 74%, à 65,37 milliards de yens.

Au deuxième trimestre, l'activité japonaise de Nissan a accusé une perte opérationnelle de 26,72 milliards de yens, contre un bénéfice de 56,38 milliards de yens un an plus tôt, tandis que le résultat opérationnel s'est replié sur un an dans le reste de l'Asie et en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires a reculé de 6,6% sur un an au deuxième trimestre, à 2.631 milliards de yens, contre 2.649 milliards attendus par les analystes.

L'action Renault perd 1,9% après ces annonces mardi matin. L'action Nissan a clôturé en hausse de 1% à Tokyo avant cette publication.

-KosakuNarioka, DowJonesNewswires

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire