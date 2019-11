Nissan Motor : abaisse ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels

Le constructeur japonais, fragilisé par le scandale Carlos Ghosn et par la contraction de ses ventes, a fait état d'un bénéfice de 30 milliards de yens (249 millions d'euros) au deuxième trimestre de son exercice clos en mars 2020, contre 101,2 milliards un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv attendaient en moyenne un profit de 47,48 milliards de yens.

Nissan, partenaire d'alliance de Renault, s'attend désormais à voir son bénéfice d'exploitation annuel tomber à 150 milliards de yens contre une précédente prévision de 230 milliards.

(Naomi Tajitsu; Bertrand Boucey pour le service français)