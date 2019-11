Nissan : annonce de nouvelles nominations

01/11/2019 | 10:41

Nissan Motor continue de remanier son équipe de direction et annonce notamment ce jour la nomination de Stephen Ma en tant que directeur financier, en remplacement de Hiroshi Karube qui va quitter l'entreprise.



La nomination de Makoto Ushida en tant que directeur général est confirmée, et la date d'effet de ces décisions sera désormais le 1er décembre (et non plus le 1er janvier pour M. Ushida).



Des départs sont aussi annoncés, notamment Yasuhiro Yamauchi, qui assurait l'intérim de la direction générale, Hitoshi Kawaguchi et Philippe Klein.



Notons aussi que José Luis Valls devient vice-président exécutif.



