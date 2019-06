Nissan : déclarations du DG suite à la décision de Renault

10/06/2019 | 08:57

Plusieurs médias ont annoncé aujourd'hui que Renault s'abstiendra de voter lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Nissan du 25 juin, en particulier en ce qui concerne les modifications proposées aux statuts de la société. Nissan a reçu une lettre de Renault indiquant son intention de s'abstenir de voter.



Ces modifications permettront à la société de se doter de trois comités statutaires (nomination, rémunération et audit). La raison invoquée est que le point de vue de Renault concernant la sélection des membres du comité n'a pas été suffisamment pris en compte.



' À la suite de la découverte récente de fautes graves parmi les dirigeants présidées par l'ancien président de la société, alors président-directeur général de Renault, Nissan a mis en place le comité spécial pour l'amélioration de la gouvernance afin de discuter et recommander des améliorations de la gouvernance ' indique Hiroto Saikawa, DG de Nissan.



Le comité spécial a formulé une série de recommandations. Sur la base de ces recommandations, le conseil d'administration de Nissan a unanimement voté en faveur d'un renforcement de la gouvernance d'entreprise en passant d'une société avec des commissaires aux comptes à une société dotée de trois comités statutaires.



' Cette transition a fait l'objet de discussions approfondies au sein du conseil d'administration de Nissan et a été approuvée par tous les membres du conseil d'administration, y compris les propres candidats de Renault. Nissan juge extrêmement regrettable la nouvelle position de Renault sur cette question, car cela va à l'encontre des efforts de la société pour améliorer sa gouvernance d'entreprise ' rajoute le groupe.



' Dans l'intérêt de tous les actionnaires, Nissan continuera à faire tout son possible pour faire comprendre la nécessité de ces changements visant à renforcer la gouvernance '.



