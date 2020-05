Nissan devrait réduire la voilure en dehors des USA, du Japon et de la Chine

Aux Etats-Unis, Nissan a chercher à accroître ses partis de marché par le biais d'important rabais, ce qui a conduit à une dévalorisation de la marque. Dans le cadre du nouveau plan triennal, Nissan chercherait à rétablir les liens avec les concessionnaires et à rafraîchir ses gammes. "Ce n'est pas seulement un plan de réduction des coûts. Nous rationalisons les opérations, nous redéfinissons les priorités et nous recentrons notre activité pour semer les graines de l'avenir", a déclaré l'une des personnes interrogées. Le plan vise également à réduire la concurrence et à étendre la coopération avec les partenaires de l'Alliance avec Renault et Mitsubishi Motors.

Nissan s'appuiera sur Mitsubishi Motors Corp dans le domaine de la technologie des véhicules hybrides électriques rechargeables. Son compatriote prendra la tête des marchés asiatiques en dehors de la Chine et du Japon. Renault se concentrera probablement sur les technologies des véhicules électriques et sur l'Europe. Nissan et Mitsubishi ont refusé de commenter. Renault n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Le plan, mené principalement par le directeur des opérations Ashwani Gupta plutôt que par le discret directeur général de Nissan, Makoto Uchida, vise à libérer des ressources pour investir dans des produits et des technologies pour les États-Unis, la Chine et le Japon, selon ces sources. Le plan pourrait prendre encore deux semaines pour être finalisé, avec une donne compliquée par le Covid-19.

Se concentrer sur ses trois marchés principaux ne signifie pas un retrait total des autres marchés pour le deuxième plus grand constructeur automobile japonais en volume après Toyota Motor. Nissan tentera de maintenir une présence en Europe en intensifiant ses efforts avec ses SUV. En Asie, elle prévoit d'accroître encore ses ventes en Thaïlande et aux Philippines qui, avec l'Australie, génèrent environ 90% des ventes et des bénéfices dans la région hors Chine, Japon et Inde. Néanmoins, son nouveau plan prévoit des gammes plus serrées et ciblées dans des pays tels que l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, l'Afrique du Sud, la Russie, le Brésil et le Mexique.

"Pendant plusieurs années, tout était basé sur la croissance du volume, puis nous avons mis l'accent sur la qualité des ventes, et nous l'avons fait du jour au lendemain", a déclaré l'une des personnes. "Nous l'avons fait trop vite, et cela a étouffé notre activité". Les modèles américains de Nissan ont un âge moyen de plus de 5 ans. Pour ramener cet âge à 3,5 ans, le constructeur automobile prévoit de lancer des voitures nouvelles et considérablement redessinées. Cela réduira également les ventes aux loueurs et aux autres opérateurs de flottes, ont-ils dit.

Nissan a été lent à lancer des modèles au Japon également. Dans le cadre du nouveau plan, le constructeur automobile lancera six modèles nouveaux ou redessinés au cours des trois prochaines années afin de ramener l'âge moyen de la gamme à moins de 2,5 ans, un chiffre non divulgué, ont déclaré les gens. Au niveau national, l'âge moyen des gammes des marques automobiles concurrentes est généralement de deux à trois ans. En Chine, le nouveau plan de Nissan consiste à concevoir des véhicules plus spécifiquement destinés aux consommateurs du plus grand marché automobile du monde, au lieu de proposer des voitures conçues pour les consommateurs américains. Sa marque Venucia, réservée à la Chine, devra être repositionnée pour mieux répondre à la concurrence.