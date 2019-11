Nissan limoge un dirigeant hostile à un renforcement de l'alliance avec Renault

TOKYO (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile japonais Nissan Motor a annoncé vendredi le départ d'un dirigeant en charge de la communication et des relations avec le gouvernement, dans le cadre d'un remaniement de la direction en prévision de l'arrivée de son nouveau directeur général, Makoto Uchida, le 1er décembre.

Le dirigeant limogé, Hitoshi Kawaguchi, a joué un rôle clé dans l'enquête secrète de Nissan qui a mené à l'arrestation de son ancien président Carlos Ghosn et a travaillé avec des représentants du gouvernement japonais pour résister aux tentatives de Renault, le partenaire français de Nissan, de nouer une alliance plus étroite, selon des courriels internes de l'année dernière et des personnes au fait de son rôle.

Nissan a refusé de commenter le départ de Hitoshi Kawaguchi et a refusé de le rendre disponible pour d'éventuels commentaires.

Les administrateurs de Nissan ont reproché au dirigeant de ne pas avoir stoppé les fuites dans la presse japonaise lors de ces derniers mois, selon des personnes proche des réflexions du conseil. Le conseil d'administration a été furieux de voir que les principaux éléments de la publication trimestrielle de Nissan pour la période d'avril à juin, dans laquelle la société annonçait une très forte baisse de ses bénéfices ainsi qu'un projet de suppression de milliers de postes dans le monde, ont été publiés dans le journal Nikkei avant d'être communiqués aux investisseurs, a déclaré l'une de ces personnes.

-Sean Mc Lain, The Wall Street Journal (Version française Julien Marion) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire