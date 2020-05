Nissan : pourrait supprimer plus de 20 000 emplois

22/05/2020 | 11:47

Nissan Motor envisage de supprimer plus de 20 000 emplois, soit environ 15% de ses effectifs dans le monde, dans le cadre d'un plan de restructuration en raison de la chute des ventes, ont déclaré des sources proches du dossier à Kyodo News.



Le groupe envisage principalement des réductions de main-d'oeuvre en Europe et dans certaines économies émergentes dans le but de rationaliser leurs opérations de production, ont indiqué les sources à l'agence de presse japonaise.



La propagation mondiale du coronavirus a entraîné la fermeture des usines nationales et étrangères de Nissan, ce qui a fait pression sur ses ventes sur les principaux marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe rapporte Kyodo.



Dans le cadre des dernières prévisions de mi février, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires de 10 200 milliards de yens sur l'exercice (-3,8% par rapport à la prévision précédente de novembre), un bénéfice d'exploitation de 85 milliards de yens (-43,3%) et un résultat net de 65 milliards de yens (-40,9%).



