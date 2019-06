Nissan : une détente des relations avec Renault ?

20/06/2019 | 10:38

Selon le Wall Street Journal (WSJ), Renault et Nissan auraient trouvé une solution au différend de gouvernance qui oppose ces deux constructeurs automobiles liés par une 'Alliance' et des participations croisées.



A en croire le quotidien américain des affaires, Nissan va mettre en place un nouveau conseil d'administration, ce qui selon les dirigeants de Renault pourrait permettre la reprise des discussions de rapprochement du groupe français avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Le président français, Emmanuel Macron, devrait évoquer le dossier Renault-Nissan avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, lors du sommet du G20 qui se tiendra la semaine prochaine au Japon, indique enfin le WSJ.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.