Près de 60% des voitures vendues en Norvège sont électriques

Afin de lutter contre les émissions de dioxyde de carbone et la pollution atmosphérique, la Norvège a supprimé la plupart des taxes sur les voitures électriques et propose d'autres incitations telles que le stationnement gratuit et la mise à disposition de bornes de recharge.

Cette décision a profité à des marques comme Tesla et Nissan et pénalisé les ventes des constructeurs tels que Toyota et Daimler, entre autres.

Selon l'organisme indépendant spécialisé OFV, les voitures électriques ont représenté 31,2% de l'ensemble des ventes automobiles en Norvège l'an dernier, contre 20,8% en 2017.

Sur le mois de mars, la part des voitures électriques a atteint 58,4% à la faveur d'une accélération des livraisons de Tesla notamment de la Model 3 vendue à 442.000 couronnes (45.855 euros), et des premières livraisons du SUV e-tron d'Audi (filiale de Volkswagen )proposé à 652.000 couronnes.

