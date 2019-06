Voiture autonome: Accord entre Renault-Nissan et Waymo (Google)

Dans un communiqué, les deux constructeurs ajoutent qu'ils deviennent ainsi les premiers à explorer ce terrain avec Waymo en France et au Japon.

Pendant une période initiale, l'accord portera sur tous les aspects des services passagers et des livraisons par véhicule autonome. Les nouveaux partenaires travailleront ensemble sur des études de marché et sur les sujets légaux et réglementaires que pose la voiture sans conducteur.

Ces analyses commenceront par la France et le Japon et pourraient être élargies par la suite à d'autres marchés, sauf la Chine qui n'est pas couverte par le périmètre de l'accord.

L'ampleur des investissements à consacrer au développement des véhicules électriques et autonomes pousse nombre de constructeurs à rechercher des alliances.

L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a déjà signé l'an dernier un accord avec Google pour équiper avec son système d'exploitation Android la prochaine génération d'"infotainment" embarqué dans leurs véhicules connectés.

Particulièrement en avance sur les tests en grandeur réelle, Waymo a effectué des essais sur des voitures autonomes aux Etats-Unis sur une distance totale de plus de 10 millions de miles (16 millions de km).

Le Boston Consulting Group estime qu'il faudra 1.800 milliards (1.576 milliards d'euros) de dollars d'investissements pour développer des voitures sans conducteur d'ici 2035.

