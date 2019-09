Loukoïl acquiert des parts d'un projet pétrolier au Congo avec Eni

Moscou (awp/afp) - Le géant pétrolier russe Loukoïl a acheté 25% des parts d'un projet d'hydrocarbures offshore au Congo, a annoncé le groupe dans un communiqué mardi.

L'acquisition de Loukoïl, d'une valeur de 800 millions de dollars s'est faite auprès du groupe privé New Age, a indiqué ce dernier dans un communiqué. Le gouvernement congolais a donné son approbation à cette transaction, selon Loukoil.

Les autres actionnaires du projet Marine XII sont l'italien Eni (65%), qui en est l'opérateur, et l'Etat congolais. Le site a des réserves estimées de 1,3 milliard de barils de pétrole, selon Loukoïl.

Le site Marine XII, situé à 20 kilomètres des côtes, produit 28.000 barils de pétrole par jour (b/j) et 1,7 million de mètres cubes de gaz dans les deux champs de Nene et Litchendjili, exploités depuis 2015. Trois champs supplémentaires y ont été découverts.

Eni est actuellement jugé en Italie pour corruption présumée dans ses activités au Congo.

Loukoïl s'affirme comme un des plus grands producteurs de pétrole au monde, avec plus de 2% de la production mondiale de pétrole et environ 1% des réserves d'hydrocarbures.

La Russie cherche ces dernières années à renforcer son influence en Afrique, notamment par le biais de ses entreprises.

afp/rp