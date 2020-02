NMC Health plc : Dans la tourmente, demande la suspension de sa cotation

La veille, NMC avait suspendu avec effet immédiat son CEO Prasanth Manghat et "placé en congés prolongés" son directeur financier. Le directeur des opérations Michael Davis a été chargé de prendre le relais.

En bourse, l'action a déjà perdu les deux-tiers de sa valeur depuis que le vendeur à découvert Muddy Waters a brocardé l'entreprise sur sa gestion et l'existence d'éventuelles malversations comptables. Un audit interne a été lancé, qui laisse penser que des conflits d'intérêts ont pu exister, notamment au profit d'entités contrôlées par le fondateur et l'ancien vice-président. Hier, l'action avait progressé à l'annonce de premières mesures de contrôle décidées par le conseil d'administration. Mais le doute s'est largement installé dans l'esprit des investisseurs.

Jefferies parle "d'encore plus de chaos" et reste à sousperformance avec une valorisation à 500 GBp. Un scénario plus noir, impliquant potentiellement de nouvelles révélations, ferait descendre cette estimation à 363 GBp, souligne l'analyste.