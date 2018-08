NN Group : rachat d'activités à Aegon en Europe centrale

16/08/2018 | 09:37

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, NN Group fait part d'un accord avec Aegon pour lui racheter ses activités d'assurance vie en République Tchèque et d'assurance vie et retraites en Slovaquie, moyennant 155 millions d'euros.



Les activités cédées ont réalisé l'année dernière un résultat sous-jacent avant impôt de 16 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée début 2019 après obtention des approbations réglementaires usuelles.



Par ailleurs, l'établissement financier néerlandais annonce une nouvelle composition de son équipe de direction constituée de neuf membres, concentrée sur la conduite de la stratégie à long terme de l'entreprise.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.