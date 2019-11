NN Group : repli du résultat net à 515 ME au 3ème trimestre

14/11/2019 | 12:41

L'assureur néerlandais NN Group a annoncé que son résultat d'exploitation s'établit à 453 millions d'euros au troisième trimestre 2019, contre 463 millions d'euros il y a un an, principalement en raison de la baisse de ses activités private equity et du résultat inférieur sur ses activités de réassurance.



L'activité non-vie aux Pays-Bas a montré de bons résultats, de même que la banque, les assurances en Europe et l'activité vie au Japon, tandis que les dividendes sur l'activité vie aux Pays-Bas ont été inférieurs à ceux de l'année dernière, a annoncé le groupe.



L'assureur a déclaré avoir réalisé de nouvelles réductions de coûts de 17 millions d'euros au troisième trimestre, portant ainsi le total des réductions de coûts réalisées à ce jour à 323 millions d'euros par rapport aux charges de l'exercice 2016.



Le ratio de capital de NN Group selon les règles européennes Solvabilité II est passé de 210% un an plus tôt à 217%, reflétant l'impact de la génération de capital d'exploitation.



Son résultat net a chuté à 515 millions d'euros au 3ème trimestre 2019, contre 788 millions d'euros un an auparavant, en raison principalement de la baisse des éléments hors exploitation.



