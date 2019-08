NN Group : résultats trimestriels en ligne avec les attentes

15/08/2019 | 11:09

NN Group a fait part jeudi d'un bénéfice en baisse de 12% au titre du deuxième trimestre, une performance en ligne avec les attentes qui ne lui valait qu'une modeste progression à la Bourse d'Amsterdam.



L'assureur néerlandais a dévoilé ce matin un bénéfice d'exploitation trimestriel de 445 millions d'euros, contre 508 millions d'euros un an plus tôt.



NN explique ce repli par les moindres dividendes perçus au titre des participations de private equity prises par sa branche d'assurance-vie et par un recul de ses activités de réassurance.



Son bénéfice net a néanmoins progressé, passant à 606 millions d'euros contre 463 millions d'euros sur le deuxième trimestre 2018.



Dans son communiqué, le groupe explique continuer à profiter de ses efforts de réductions de coûts, ses économies depuis le début de l'année se montant déjà à 306 millions d'euros par rapport à sa base de coûts pour l'année 2016.



Son dividende semestriel a été maintenu à 0,76 euro par action, tandis que son ratio 'Solvency II' - son matelas de ressources propres devant lui permettre de faire face aux risques de marché - s'est établi à 210%, un niveau jugé 'robuste' par les analystes d'UBS.



L'action NN progressait de 0,7% à 30,6 euros sur Euronext Amsterdam après la parution de ces chiffres.



