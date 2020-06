NN Investment Partners obtient le Label ISR pour 3 nouveaux fonds actions à impact

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NN IP annonce avoir obtenu le label ISR, à l’issue d’un audit indépendant mené par EY France, pour trois de ses fonds à impact spécialisés dans la santé - NN (L) Health & Well-Being, l’environnement - NN (L) Climate & Environment, et le numérique - NN (L) Smart Connectivity. Au total, 7 des fonds du gestionnaire d'actifs des gammes durables (19,3 milliards d’euros sous gestion) et à impact (3,5 milliards d’euros sous gestion) ont obtenu le label ISR." Nos fonds répondent à une demande croissante de la part des investisseurs finaux, à savoir, une quête de sens à leurs investissements et la volonté de contribuer, à travers les capitaux investis, aux progrès de la société, sans pour autant renoncer aux rendements financiers ", a déclaré Philippe Fidaire, directeur de NN IP France.