NNIT A/S: NNIT se positionne comme un acteur majeur des services numériques pour les sciences de la vie

Communiqué de presse

NNIT se positionne comme un acteur majeur des services numériques pour les sciences de la vie

Une nouvelle analyse des principaux fournisseurs de services numériques met NNIT en bonne place dans le domaine des sciences de la vie.

Copenhague, le 12 septembre 2018 - Everest Group, le cabinet de conseil et de recherche de renommée internationale, a récemment décrit NNIT comme un des principaux fournisseurs de services numériques pour les entreprises du secteur des sciences de la vie.

Cette description figure dans un nouveau rapport, qui aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à sélectionner leurs partenaires de numérisation : « Sciences de la vie numériques en Europe - Paysage des fournisseurs de services avec évaluation de la PEAK Matrix(TM) des services pour 2018 ».

À mesure que l'accent est mis sur le patient et que la demande de traitements individualisés et de soins intégrés augmente, les sociétés pharmaceutiques doivent développer des stratégies numériques tout au long de la chaîne de valeur. Les entreprises doivent trouver des partenaires crédibles qui peuvent les aider à utiliser de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation et la chaîne de blocs.

« Ces nouvelles technologies guident la transformation numérique dans des domaines tels que la Recherche développement et la Production, qui demeurent les principaux domaines d'activité de NNIT », explique Brian Troelsen, directeur du développement commercial chez NNIT. Il poursuit :

« Pour guider les sociétés pharmaceutiques à travers une transformation numérique, il faut des compétences, de l'expérience et une compréhension approfondie de ses subtilités. La responsabilité qui nous a été confiée par Everest Group témoigne de l'expertise informatique de NNIT au sein du secteur mondial des sciences de la vie. »

Au cours des deux dernières décennies, l'industrie pharmaceutique s'est développée pour devenir un fournisseur de services informatiques réputé, possédant l'échelle et les capacités nécessaires pour soutenir les sociétés du secteur des sciences de la vie à l'échelle mondiale.

L'évaluation PEAK Matrix d'Everest Group utilise une approche impartiale et factuelle, afin de mettre en valeur et de présenter uniquement les meilleurs fournisseurs de services numériques pour les sciences de la vie. Le fait de réussir l'évaluation et de figurer sur la matrice PEAK est en soi un signe de reconnaissance.

NNIT compte environ 3 000 employés et 400 clients en Europe, aux États-Unis et en Asie (à juin 2018).

Helga Heyn, NNIT Communications, +45 30 77 81 41, hhey@nnit.com

À propos de NNIT

NNIT est un cabinet de conseil international spécialisé dans le développement, la mise en oeuvre, la validation et l'exploitation des technologies de l'information pour le secteur des sciences de la vie. À juin 2018, NNIT A/S comptait 3 122 employés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nnit.com

À propos de l'évaluation PEAK MatrixTM d'Everest Group

https://www.everestgrp.com/research/peak-matrix/

