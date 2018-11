Nokia : achève un pilote 5G avec StarHub à Singapour

27/11/2018 | 11:49

Nokia indique avoir achevé avec StarHub le premier pilote en extérieur de 5G New Radio sur une bande de fréquence 3.5GHz à Singapour, et en avoir démontré les applications industrielles et grand public au siège social de StarHub.



'Grâce à cette technologie, les clients comme StarHub peuvent réaliser des efficiences opérationnelles et une performance supérieures alors qu'ils commencent à proposer des services haut-débit mobile renforcés', réagit Tommi Uitto, président des réseaux mobiles.



Par ailleurs, l'équipementier finlandais annonce collaborer avec l'opérateur Smart Communications et la Croix-Rouge des Philippines pour apporter des technologies telles que des drones connectés-LTE et un réseau portable aux zones touchées par des catastrophes.



